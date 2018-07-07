الحرارة تقتل شخصا وتدخل آخر المستشفى بالوادي

تسببت ضربات الشمس الحارقة، بولاية الوادي، في مقتل شاب يبلغ من العمر 20 سنة

وإصابة آخر بعد تنقلهما بدراجة نارية لمسافة طويلة.

الحادث وقع بعد منتصف النهار، أين كان الضحية المتوفي يجلس في الخلف، وبعد أن أنهكه التعب من شدة العطش سقط من الدراجة النارية على رأسه.

ما أدى إلى وفاته في عين المكان وحاول صديقه إسعافه، لكنه هو الآخر تعب وفقد الوعي بجانبه.

وتدخلت عناصر فرقة الدرك الوطني لدائرة المقرن شرق ولاية الوادي، حيث قدمت الإسعاف لسائق الدراجة.

فيما تم نقل الشاب المتوفي إلى المستشفى.

ليتم تحويله إلى الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، الذي سيرفق ملف التحقيق المفتوح في الحادثة.