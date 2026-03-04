الحراش..استلام عدة مشاريع في قطاع النقل خلال الأشهر المقبلة

ينتظر أن يتم استلام عدة مشاريع في قطاع النقل بالمقاطعة الإدارية للحراش (ولاية الجزائر) خلال الأشهر المقبلة. من بينها مشروع إعادة تهيئة محطة النقل بالسكك الحديدية، وفقا لما أفاد به مسؤولون محليون،.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية قام بها وفد المجلس الشعبي لولاية الجزائر، بمبادرة من لجنة تهيئة الإقليم والنقل بالمجلس. لمعاينة تقدم المشاريع ذات الصلة بالنقل وتهيئة الإقليم بمنطقة الحراش.

وفي هذا الإطار، كشف الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للحراش، عبد الوهاب زيني، في تصريح للصحافة بالمناسبة. أن استلام محطة النقل للسكك الحديدية بالحراش “في حلتها الجديدة”. سيتم “في غضون خمسة أشهر”، مؤكدا أن الأشغال بلغت مراحل متقدمة.

وأوضح زيني أن هذا المشروع الذي يرمي إلى “عصرنة هذا المرفق الحيوي. الذي يستقبل أعدادا كبيرة من المسافرين”. يندرج ضمن “المخطط الأصفر”. وهو استراتيجية تبنتها ولاية الجزائر لتحسين الخدمات العمومية وتوفير ظروف راحة أحسن للسكان.

وأضاف بأن المقاطعة الإدارية للحراش تطمح لأن تصبح مقاطعة نموذجية في مجال النقل، من خلال توفير المنشآت وعصرنتها. وتسهيل الولوج إليها، لا سيما من خلال تعميم مشروع “التذكرة الموحدة”. التي ستسمح للمواطنين باستخدام تذكرة واحدة للتنقل عبر مختلف وسائل النقل المتاحة.

وخلال هذه الزيارة، عاين الوفد انطلاق أشغال إنجاز موقف السيارات المقابل للمحطة. حيث تم عرض التصاميم الخارجية المقترحة للمشروع الذي يخص كذلك مستخدمي محطة المترو. حسب الشروح المقدمة بالمناسبة.

كما تفقد الوفد أشغال إعادة تهيئة محطة نقل المسافرين ببومعطي، حيث أسديت توجيهات تتعلق بتحسين الإضاءة. وأشغال التسييج الخارجي، وكذا شاشات العرض.

واطلع الوفد كذلك على مدى تقدم إنجاز الطريق الجديد الرابط بين شارع “مليكة قايد” وحي “نايلي”. والذي فاقت نسبة تقدم الاشغال به 60 بالمائة في مختلف أقسام المشروع، وفقا للعرض التقني المقدم.

أما بحي “بومعزة” ببلدية باش جراح، فقد سمحت الزيارة بمعاينة أشغال تهيئة منتزه جديد. يضم فضاءات لعب للأطفال ومساحات خضراء وفضاءات للرياضة ومرافق أخرى.

وفي هذا الإطار، أبرز رئيس لجنة تهيئة الإقليم والنقل بالمجلس الشعبي لولاية الجزائر، محمد بوشارب، أهمية هذا المشروع. كمتنفس حيوي للعائلات في منطقة تتميز بكثافة سكانية عالية، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يدخل حيز الخدمة في وقت قريب. بالنظر لنسبة تقدم الأشغال على مستواه والتي تقارب حاليا 80 بالمائة.

وتندرج المشاريع التي تم تفقدها في هذه الزيارة ضمن رؤية شاملة لعصرنة العاصمة. مؤكدا أن المقاطعة الإدارية للحراش استفادت من المخططات المندرجة ضمن هذه الاستراتيجية. لا سيما “المخطط الأخضر”، الذي يتضمن تهيئة وادي الحراش والحدائق المحيطة به. و”المخطط الأبيض” الخاص بإعادة ترميم البنايات. بالإضافة إلى “المخطط الأصفر” المتعلق بتهيئة الطرقات وعصرنة قطاع النقل، يضيف بوشارب.

وشدد المتحدث على أن هذه الخرجات الميدانية “ستتواصل بنفس الوتيرة” لتشمل مختلف المقاطعات الإدارية للعاصمة. وذلك لمتابعة تنفيذ المشاريع على أرض الواقع بالتنسيق مع مصالح ولاية الجزائر.

