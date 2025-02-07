الحراش تتأهل إلى ربع نهائي كأس الجزائر على حساب الحمراوة

تأهل فريق اتحاد الحراش إلى الدور ربع النهائي من كأس الجزائر، اليوم الجمعة، بعد فوزه أمام مولودية وهران بهدف نظيف، من إمضاء المهاجم المتألق بن رابح.

ومنح المهاجم بن رابح، الفوز للصفراء بطريقة جميلة في الدقيقة الـ55 من الشوط الثاني. في لقاء عرف تألق حارس مرمى الحراش المخضرم فوزي شاوشي الذي أنقذ الفريق في عدة مناسبات.

وسبق لحارس مرمى المنتخب الوطني سابقاً فوزي شاوشي، أن قاد أبناء “السمسم” للتأهل على حساب شبيبة القبائل. في الدور الماضي من المنافسة.

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