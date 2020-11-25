الحراش: وفاة امرأة اختناقا بالغاز وإجلاء رجل في حالة حرجة

لقيت امرأة مصرعها، اليوم الأربعاء، اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، بمنزلها الكائن في 14 شارع فاطمة نسومر بالحراش، الجزائر العاصمة.

وحسب الحماية المدنية، فإن الضحية تبلغ من العمر 65 عاما، عثر عليها مختنقة بغاز أول أكسيد الكربون المنبعث من التدفئة.

كما تم العثور على رجل يبلغ من العمر 39 عامًا، مختنقًا أيضًا تم إجلاؤه إلى مستشفى زميرلي في حالة حرجة.

للإشارة، فقد تدخلت مصالح نفس الجهاز لتقديم الإسعافات الأولية لـ 23 شخصا اختنقوا على إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، يتعلق الأمر بكل من ولايات أم البواقي، وبجاية، والنعامة، وقالمة، ولاية باتنة، وكذا ولاية الجلفة.