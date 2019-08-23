الحراش يسقط في المدية و”الرابيد” يحسم داربي الغرب

عرف اليوم الجمعة، لعب بعض مباريات الجولة الاولى من عمر الرابطة المحترفة الثانية “موبيليس” للموسم الكروي 2020/2019.

البطولة ومنذ بدايتها عرفت توقف مباراة امل الاربعاء وضيفه شبيبة سكيكدة بسبب اجتياح انصار “الروسيكادا” لارضية الميدان

وكانت المباراة تشير لتقدم اصحاب الارض الوافد مجددا للقسم الثاني بثنائية دون مقابل .

وبنفس النتيجة وعلى ارضية ملعب إلياس الامام بالمدية اطاح الأولمبي المحلي باتحاد الحراش

وذهب داربي الغرب الجزائري لصالح سريع غليزان عندما تغلب على نظيره مولودية سعيدة بواقع هدفين لهدف .

وإفترق فريقي أولمبي أرزيو وضيفه أمل بوسعادة على نقطة لكل واحد منهما بعد إنهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لهدف .

كما حسم التعادل السلبي مواجهة مولودية العلمة مع ضيفه جمعية وهران.

وسيكون يوم غد السبت إستكمال بقية مباريات الجولة الاولى، بلقاءات متباينة الإثارة ذات طابع ندَي

أين تستقبل شبيبة بجاية نادي وداد تلمسان،وتلتقي جمعية الخروب مولودية بجاية، في حين يلاقي دفاع تاجنانت اتحاد عنابة في داربي الشرق.