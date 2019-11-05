الحراك والرئاسيات يحرمان الجزائريين من عطلة الريفيون

كشف رئيس النقابة الوطنية للوكالات السياحية إلياس سنوسي عن تراجع رقم أعمال الوكالات السياحية بنسبة تصل إلى70 بالمائة منذ أكثر من 6 أشهر.

وقال سنوسي في اتصال مع”النهار أون لاين” أن أغلب الوكالات السياحية لم تتلق لحد الآن أي حجوزات خاصة بعطلة نهاية السنة.

كما أن الوكالات التي تلقت حجوزات كانت بنسب محتشمة لا تعكس نسبة إقبال الجزائريين على عطلة نهاية السنة مقارنة بالسنوات الفارطة.

وأرجع سنوسي هذا التراجع الكبير إلى الوضع السياسي الذي تمر به البلاد، خاصة مع تزامن نهاية السنة مع الإنتخابات الرئاسية شهر ديسمبر المقبل.

كما سجلت الحجوزات خلال العطلة الصيفية الماضية تراجعا كبيرا هي الأخرى، مؤكدا بأن استمرار الوضع على ماهو عليه من شأنه أن يهدد بإفلاس عديد المتعاملين.