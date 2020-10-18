“الحراڤة” المفقودون يتصلون بعائلاتهم ويكشفون وفاة بعضهم في جزيرة “صقلية” الإيطالية

كشفت مصادر مطلعة لـ “النهار”، بأن بعض “الحراڤة” المفقودين منذ الجمعة الماضي، قد لقوا حفتهم وتوفوا بجزيرة “صقلية” الإيطالية، بسبب الجوع والعطش وبرودة الطقس.

وأوضح شقيق أحد “الحراڤة” المفقودين، بأنه تلقى رسالة نصية من طرف أخاه الذي كان برفقة 12 “حراڤ”، خرجوا في رحلة غير شرعية ليلة الجمعة من الأسبوع الماضي على متن قارب صيد تقليدي الصنع، من شاطئ “البطاح” بولاية الطارف، وقد أكد في رسالته النصية، بأنهم متواجدون على مستوى أحد الجزر الإيطالية المجاورة لجزيرة “صقلية” المهجورة، ويطالبون بتدخل قوات البحرية الإيطالية لإنقاذهم.

وتلقى بعدها مباشرة شقيق “حراڤ” آخر مكالمة هاتفية من أحد “الحراڤة” المتواجدين في هذا القارب، وأكد بأن بعضهم قد توفوا بسبب البرد والجوع والعطش، موجهين نداءهم للسلطات الجزائرية بالتدخل العاجل ومراسلة نظيرتها الإيطالية لإنقاذهم وتحويل جثث المتوفين إلى الجزائر.

وتجدر الإشارة إلى أن “الحراڤة” تتراوح أعمارهم بين َ17 و 35 سنة، منهم ثمانية ينحدرون من عنابة وأربعة آخرون ينحدرون من قسنطينة، وقد فقدت عائلاتهم الاتصال بهم منذ الجمعة من الأسبوع المنصرم إلى غاية ليلة أول أمس السبت.