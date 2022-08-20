الحربي: “منتخبنا السعودي يطمح لإحراز بطولة كأس العرب”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب المنتخب السعودي للناشئين، عبد الوهاب الحربي، عزمه رفقة أشباله، على احراز بطولة كأس العرب، المقررة بالجزائر.
وصرح الحربي، لتلفزيون “النهار”: “نشكر اخواننا الجزائريين على حسن الإستقبال والضيافة، ونتمنى أن نشهد بطولة عربية قوية كما تعودنا”
كما أضاف مدرب المنتخب السعودي لأقل من 17 عاما: “أول أهدافنا تكوين جيل يمثل المنتخب الوطني”.
وختم عبد الوهاب الحربي، تصريحاته بكشف أهدافهم في الدورة العربية: “المنتخب السعودي يحاول بكل قوته لاحراز هذه البطولة”.
رابط دائم : https://nhar.tv/tAJ1Z