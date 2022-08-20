الحربي: “منتخبنا السعودي يطمح لإحراز بطولة كأس العرب”

أكد مدرب المنتخب السعودي للناشئين، عبد الوهاب الحربي، عزمه رفقة أشباله، على احراز بطولة كأس العرب، المقررة بالجزائر.

وصرح الحربي، لتلفزيون “النهار”: “نشكر اخواننا الجزائريين على حسن الإستقبال والضيافة، ونتمنى أن نشهد بطولة عربية قوية كما تعودنا”

كما أضاف مدرب المنتخب السعودي لأقل من 17 عاما: “أول أهدافنا تكوين جيل يمثل المنتخب الوطني”.

وختم عبد الوهاب الحربي، تصريحاته بكشف أهدافهم في الدورة العربية: “المنتخب السعودي يحاول بكل قوته لاحراز هذه البطولة”.