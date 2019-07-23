الحرب الإلكترونية ضمن اختصاصات وزارة الدفاع..!

فيما وقّع بن صالح على مراسيم رئاسية تتعلق بتعيينات وإنهاء مهام على مستوى النواحي العسكرية

تم إنهاء مهام قائد الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال، اللواء بلقاسم بوعافية، من قبل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح.

في حين تم تغيير تسمية إحدى الدوائر المركزية بوزارة الدفاع الوطني، ويتعلق الأمر بدائرة الإشارة وأنظمة

المعلومات التي أصبحت تحمل اسم دائرة الإشارة وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، حيث تم تعيين اللواء عبد القادر لشخم رئيسا للدائرة.

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن إنهام مهام اللواء بوعافية، وتعيين اللواء

سليم قريد، قائدا لأكاديمية شرشال الذي شغل منصب قائد المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات ببرج البحري شرقي العاصمة.

وكان اللواء بوعافية قد جرى تعيينه قائدا لأكاديمية شرشال، في أوت 2018، خلفا للواء علي سيدان الذي تم تعيينه قائدا للناحية العسكرية الأولى بالبليدة.

كما تضمن مرسوم رئاسي آخر صدر في العدد 42 من الجريدة الرسمية تغيير تسمية إحدى الدوائر المركزية

بوزارة الدفاع الوطني. ويتعلق الأمر بدائرة الإشارة وأنظمة المعلومات، التي أصبحت تحمل اسم دائرة الإشارة

وأنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، حيث تم تعيين اللواء عبد القادر لشخم رئيسا للدائرة.

ووقّع رئيس الدولة أيضا مرسوما رئاسيا يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية الثانية اللواء السعيد

بوسنة، وكذا إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة اللواء عمر بوعافية، ومرسوما رئاسيا آخر يتضمن

إنهاء مهام نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة، عبد الوهاب شرايرية، وإنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية

الرابعة العميد طاهر فرحاتي، إلى جانب إنهاء مهام رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة العقيد شعيب سماحي.

كما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية عدة مراسيم رئاسية تتعلق بتعينات على غرار تعيين، اللواء

فضيل ناصر الدين، نائب قائد الناحية العسكرية الثالثة، وتعيين نائب قائد الناحية العسكرية الرابعة، اللواء محمد

الطيب براكني، وتعيين رئيس أركان الناحية العسكرية الرابعة، العميد عمار زعيمي، وتعيين رئيس أركان الناحية العسكرية السادسة العقيد موسى سعادو.