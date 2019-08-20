الحرب الباردة مُستمرة بين المولودية والإتحاد!

شهدت مُباراة مولودية الجزائر ونظيره نادي بارادو، حربا باردة ولكن بطريقة ساخرة بين “الشناوة” وغريمهم إتحاد العاصمة، بعد “حادثة” الألوان.

وقامت جماهير العميد بإستفزاز جارهم بسبب الوضعية الصعبة التي يتواجد عليها، منذ رحيل مجمع حداد مُغنين “نديرو لمة ونشرو لياسما”.

وجاء الرد من مُمثلي الفريق الأحمر والأسود والذين يُسيرون ملعب “بولوغين” من خلال الشاشة العملاقة بعبارة بالفرنسية “مرحبا بكم عندنا”.

وتأتي هذه الخرجة بعد اللغط الكبير الذي حدث في الساعات الماضية، عندما تم طلاء مُدرجات “البحر” بألوان المولودية.

وتوعدت إدارة الإتحاد بأنها ستفتح تحقيقا في “القضية”، وقامت بإعادة تلوين ذات المُدرجات بالأحمر والأسود.

ويبقى اللافت للنظر في كل ما حدث هو أن كلا الطرفين عمل إستفزاز خصمه، بإحترام ودون تجاوز حدود الروح الرياضية.