“الحرب الخفيّة”.. عندما تدافع الشرطة عن الجزائريين بكبسة زر واحدة!

النهار” تبثّ “ريبورتاج” يكشف لأول مرة عن نظام حماية وتأمين البلاد من الهجمات الإلكترونية

“الريبورتاج” يكشف عمليات نوعية لمصلحة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة

ستبثّ قناة “النهار“، سهرة يوم الخميس القادم، بداية من الساعة العاشرة و10 دقائق ليلا، “ريبورتاج” حصريا لعمليات نوعية للمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، حول هجمات إلكترونية استهدفت شركات وطنية، والتي قوبلت بيقظة وحنكة عاليتين من قبل ذات المصالح.

وسيكشف “الريبورتاج” الذي يحمل عنوان “الحرب الخفيّة”، من إعداد المخرج التلفزيوني المتألق، والمصور الصحافي في قناة “النهار”، الزميل تكفاريناس بلعيد، والزميل ياسر لعرابي، لأول مرة، عن الجهات المسؤولة عن حماية وتأمين البلاد من الهجمات الإلكترونية، بفضل أنظمة الحماية المعتمدة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني، والكفيلة بإفشال نشاط “القراصنة”.

كما سيظهر “الريبورتاج” لمدة ساعة من الزمن، عمليات نوعية لقصص حقيقية للمصلحة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، على غرار تعرّض شركة وطنية إلى اختراق، وكذا الإطاحة بشبكة دولية لتزوير وبيع الوثائق “البيومترية” عبر الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

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