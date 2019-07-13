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الحرب النفسية تنطلق و”روهر” يرمي الضغط على “بلماضي”

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الحرب النفسية تنطلق و”روهر” يرمي الضغط على “بلماضي”
بقلم إسماعيل عشاش

إنطلقت الحرب النفسية بين “نيجيريا” و”الجزائر”، حيث سعى مُدرب “النسور الممتازة”، لرمي الضغط كاملا على الخضر قبل مُباراة نصف النهائي.

وصرّح قائلا :”الجزائر هي المُرشحة للفوز بالأرقام، لأنها كانت الأفضل لحد الساعة منذ بداية الدور الأول، والإحصائيات تتحدث عن نفسها”.

وأصرّ التقني الألماني بأن الضغط سيكون على مُحاربي الصحراء مُقارنة بأشباله، رغم سعي الأفناك لإبعاد الضغط عنهم، منذ إنطلاق الكان.

وإعتبر المُحلل السابق لقناة “بي إن سبورتس” بأن كل المعطيات تؤكد بأن “الخضر” هم المُرشح الأول للحصول على اللقب.

يُذكر بأن الناخب الوطني، جمال بلماضي كان يرفض دائما أن يرتدي عناصره “ثوب المُرشح”.


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