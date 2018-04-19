الحرب تشتعل بين كبار “الكالتشيو” من أجل خطف النجم الجزائري

دخل نادي فيورنتينا الإيطالي سباق التعاقد مع “محمد فارس” النجم الدولي الجزائري لفريق “هيلاس فيرونا” ليُنافس بذلك العملاقين نابولي وجوفنتوس.

وكشفت صحيفة “لاجازيتا ديلو سبورت” الإيطالية اليوم الخميس أن المدير الرياضي للفيولا “بانتاليو كورفينو” إتصل بوكيل أعمال اللاعب محمد فارس.

وأضافت ذات الصحيفة أن الإتصال الذي جرى هذا الأسبوع تم خلاله مُناقشة إمكانية إلتحاق فارس بفيورنتينا في الميركاتو الصيفي المُقبل.

وكان فريقي جوفنتوس ونابولي يسعيان أيضا للتعاقد مع محمد فارس صاحب ال22 سنة والذي يمتلك خاصية تعدد المناصب دفاعيا وهجوميا.