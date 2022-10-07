الحرب تشتعل بين نادين نجيم وسيرين عبد النور

ردت الفنانة اللبنانية، نادين نجيم، على الاتهامات التي وجهتها لها سيرين عبد النور، عندما قالت بأنها ترفض اجتماعهما معاً في عمل درامي واحد.

وبعد ساعات قليلة من انتشار كلام سيرين عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية العربية. غردت نادين، عبر حسابها في “تويتر”، “حلو الإنسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته أولاً. وأهم شي المصداقية بالكلام، في مثل بقول: (خالف تعرف)، وفي ناس بتهاجم لتعرف. الفن لذة وكيمياء واحترام ومحبة. إذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا”.

ولاحقاً، نفت نادين رفضها العمل مع سيرين، ووثقت صدق ادعاءها بمشاركة تغريدة لإحدى متابعاتها.

كما نشرت من خلالها مقطعاً لفيديو المقابلة التي أشارت إليها سيرين، وتم سؤال نجيم فيها عن وجود فكرة عمل يجمعهما. لتظهر إجابتها بالفيديو بأنها لم تكن تعلم شيئاً عن الموضوع. وأن المنتج صادق الصباح لم يطرح عليها الفكرة من قبل، مبينة أنها تعلم أن الأفكار تطرح. وليس بالضرورة أن تتحول لمشروع على الواقع، وأن برنامجها لعامَيْ 2020/2021 انتهى. وأنها لا تعرف ما يحدث في المستقبل، كما قامت نادين بمشاركة الفيديو أكثر من مرة، عبر حسابها الموثق في “تويتر”.

وأكدت أن الفكرة لم تعرض أصلاً عليها من قبل الشركة. ولم تكن واردة بالأصل حتى ترفض أو تقبل، وحتى المنتج صادق الصباح لا علم له بها. لكن في النهاية “ما في نصيب”.

وحرصت نادين على الرد على عدد كبير من المتابعين، سواء من الذين أيدوها أو من هاجموها منهم. كتلك المغردة التي كتبت لها: “لن تصبحي سيرين عبدالنور”، لترد بطلة مسلسل “صالون زهرة” على الفور: “ولا بدي.. مرسي”.