الحرب تشتعل مجددا بين أنجلينا جولي وبراد

قدمت أنجلينا جولي تفاصيل عما وصفته بسلوك زوجها السابق براد بيت المسيء في دعوى قضائية، أمس الثلاثاء.

وتقول الدعوى التي رفعتها جولي في محكمة لوس انجلوس أن براد بيت سعى إلى ربط بيع حصتها في مصنع النبيذ. باتفاق عدم إفصاح كان من شأنه منعها من مناقشة “إيذاء بيت الجسدي والعاطفي لها ولأطفالهما” علنا.

وتصف دعوى جولي موقفا خلال رحلة بطائرة خاصة في سبتمبر 2016. حيث قيل أن بيت “أمسك جولي من رأسها وهزها قبل دفعها إلى جدار المرحاض”، وفقا لرويترز.

وزعمت الدعوى أن بيت “خنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه”. ولم يرد محامو بيت بعد على استفسارات بشأن الأمر.

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