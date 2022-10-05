الحرب تشتعل مجددا بين أنجلينا جولي وبراد
قدمت أنجلينا جولي تفاصيل عما وصفته بسلوك زوجها السابق براد بيت المسيء في دعوى قضائية، أمس الثلاثاء.
وتقول الدعوى التي رفعتها جولي في محكمة لوس انجلوس أن براد بيت سعى إلى ربط بيع حصتها في مصنع النبيذ. باتفاق عدم إفصاح كان من شأنه منعها من مناقشة “إيذاء بيت الجسدي والعاطفي لها ولأطفالهما” علنا.
وتصف دعوى جولي موقفا خلال رحلة بطائرة خاصة في سبتمبر 2016. حيث قيل أن بيت “أمسك جولي من رأسها وهزها قبل دفعها إلى جدار المرحاض”، وفقا لرويترز.
وزعمت الدعوى أن بيت “خنق أحد الأطفال وضرب آخر في وجهه”. ولم يرد محامو بيت بعد على استفسارات بشأن الأمر.
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زواج أنجلينا جولي من ممثل عربي يشعل مواقع التواصل
تداولت العديد من صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، خبر زواج الممثلة العالمية أنجلينا جولي من الممثل السوري سليمان رزق.
وتصدر وسم زواج سليمان رزق وأنحلينا جولي الترند على مواقع التواصل ومحركات البحث.
وحسب مواقع فنية، فإن لا صحة لهذا الخبر، وإنتشاره كان مجرد إشاعات.
وكان سليمان رزق أحدث ضجة كبيرة بعد أن كشف أنه يريد الزواج من أنجلينا جولي.
وشدد سليمان أنه لا يمزح وقال إنه أمه موافقة، ولكنها لديها شرط وحيد، قائلاً “إنه تترك ولادها عند براد بيت مو تجيبهم معها”.
وأكد سليمان أن زواجه من جولي أمر حقيقي، ولا يقصد من ورائه إثارة الجدل أو تصدر الترند قائلاً: “أنا طالب إيدها بالحلال وأمي موافقة. بليز أجيبي على طلبي قولي وأجيبيني”.
ليعود الفنان ويعبر عن غضبه من إنتشار الخبر بقوة قائلا: “مساء الخير، شكرًا. أنا طالب يد أنجلينا جولي، وهذه القصص بالرغم من أولئك الذين أرادوا نشرها بمفردهم … لكن لدي أيضًا مسرحية تسمى الليل طويل”.
مضيفا: “أنت تغضب عندما ترى أشياء ثانوية تنتشر بسرعة. لكن الأشياء الفنية والحقيقية التي نهتم بها لا تنتشر على الإطلاق”.