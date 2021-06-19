الحرب تندلع بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج بسبب محمد حلاوة

اندلعت حرب كلامية على مواقع التواصل الإجتماعي، بين كل من النجمتين المصريتين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج، بسبب محمد حلاوة.وتحدثت ريهام حجاج، زوجة محمد حلاوة الحالية، في حلقتها مع الإعلامية بوسي شلبي، عن طلاق ياسمين عبد العزيز من الأخير.

ووصفت ريهام حجاج طوال الحلقة، ياسمين عبد العزيز بـ”الطرف الثاني”، دون النطق بإسمها صراحة.ونفت حجاج، خلال الحلقة، وجود أي معركة بينها وبين النجمة ياسمين عبد العزيز الزوجة السابقة لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

مؤكدة أنّ القصة كلها من اختراع وسائل التواصل الإجتماعي، لأنّ كل واحدة منهما تزوجت من رجل تحبه وتعيش حياة مستقرة معه.وأوضحت ريهام أنّها تَزَوّجت من محمد حلاوة بعد انفصاله عن ياسمين عبد العزيز بعام كامل، ولم يكن ممكناً عودتهما للحياة الزوجية مرة أخرى.

ومن جهتها، خرجت النجمة ياسمين عبد العزيز عن صمتها بعد ساعات من حلقة ريهام، ووصفها لها بـ”الطرف الثاني”.وكتبت ياسمين على صفحتها بانستغرام: “تخيل أنا حارقلك دمك من غير ما أعملك حاجة..مبالك بقى لو عملت؟”.وأضافت الفنانة: “الصمت مش ضعف..الصمت قوة”.

هذا وقد أثارت ريهام حجاج الجدل بإعلان حملها مع بوسي شلبي في نهاية الحلقة، حيث سألتها الإعلامية عن انتظارها لمولود من زوجها محمد حلاوة، لتضع يدها على بطنها وتقول لها: “أنت عرفتي إزاي..مفيش حاجة باينة خالص دوقتي”.

كما انتقدت ريهام دور وسائل التواصل الإجتماعي، في تحريك حياة الناس والتدخل في شؤونهم الخاصة.وقالت حجاج: “السوشيال ميديا وسيلة مضللة رغم استفادتي منها، وهناك أكاذيب كثيرة عليها يجب التوقف عند مدى صحتها”.

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