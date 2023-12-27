الحرب على غزة في يومها الـ 82 .. 28110 شهيداً ومفقوداً  

نشر المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم تحديثاً لأهم الإحصائيات المتعلقة بالحرب “الإسرائيلية” الوحشية على قطاع غزة.

وأعلن ذات المكتب انه ومنذ 82 يوما على حرب الإبادة الجماعية الشاملة قام الصهاينة بـ 1779 مجزرة.

ووفقا لآخر إحصائيات ذات المكتب تم تسجيل 28110 شهيداً ومفقوداً، كما ان 21110 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات. من بينهم 8800 شهيد من الأطفال و6300 شهيدة من النساء.

أما في مجال القطاع الصحي تم تسجيل 311 شهداء من الطواقم الطبية، من 40 شهيداً من الدفاع المدني.

في حين وصل عدد شهداء من الصحفيين إلى 103 شهيدا. بينما 7000 مفقود 70% منهم من الأطفال والنساء. من بينهم 55243 مصاباً.

وإعتقلت قوات الإحتلال الصهيوني 101 حالة اعتقال من الكوادر الصحية. وكذا 9 معتقلين من الصحفيين.

بينما سجل المكتب 1.8 مليون نازح في قطاع غزة، بالإضافة إلى 355 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.

كما دمر الإحتلال الصهيوني 126 مقراً حكومياً دمرها الاحتلال، وكذا 92 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل كلي. بالإضافة إلى 285 مدرسة وجامعة دمرها الاحتلال بشكل جزئي. وأيضا 115 مسجداً دمرها الاحتلال بشكل كلي. و200 مسجدٍ دمرها الاحتلال بشكل جزئي. و3 كنائس استهدفها ودمرها الاحتلال.

اما بالنسبة للمباني السكنية فقد تم تدمير 65 الف وحدة سكنية دمرها الاحتلال كلياً. وأيضا 290 ألف وحدة سكنية دمرها الاحتلال جزئياً.

كما تم تدمير 23 مستشفى أخرجها الاحتلال عن الخدمة، و53 مركزاً صحياً أخرجه الاحتلال عن الخدمة. وأيضا 140 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي. و102 سيارة إسعاف دمرها الاحتلال بشكل كامل.