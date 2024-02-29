الحرب في أوروبا “ليست مستحيلة”

تحدثت رئيسة المفوضية الأوروبية أوسرولا فون دير لاين، يوم أمس الأربعاء، خلال خطاب ألقته أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ. عن الحرب في أوكرانيا، التي تدور رحاها منذ أكثر من عامين.

وأصرت على التعزيز الضروري للسيادة الأوروبية. والذي يتمثل في “تحمل المسؤولية بأنفسنا عما هو حيوي، بل وحتى وجودي، بالنسبة لنا”.

وشددت على أن “التهديد بالحرب قد لا يكون وشيكاً، لكنه ليس مستحيلاً”.

وأضافت “لا ينبغي المبالغة في المخاطر ولكن يجب أن نكون مستعدين لها.”

من جانبه، رأى تييري بريتون، مفوض السوق الداخلية، أن “أوروبا يجب أن تتولى مسؤولية أمنها الخاص. الذي لا يمكن أن يعتمد على نتائج الانتخابات بين حلفائنا كل أربع سنوات. ويجب عليه أيضًا أن يقدم يوم الثلاثاء المقبل برنامجًا لتعزيز صناعة الدفاع الأوروبية”.

وستتضمن الخطة آليات لتحسين تنسيق القطاع على مستوى الاتحاد الأوروبي والاستثمار بشكل مشترك في القاعدة الصناعية. التي يجب أن تصبح أكثر قوة في مواجهة التهديد الروسي.

وأوضح تييري بريتون: “يجب علينا تغيير النموذج والانتقال إلى وضع اقتصاد الحرب. وهذا يعني أيضًا أن مصنعي الدفاع الأوروبيين يجب أن يتحملوا المزيد من المخاطر” لزيادة وسائل إنتاجهم. وسوف ندعمهم لمنحهم رؤية أكبر”.

وفي الوقت الحالي، تبلغ قيمة حزمة صناعة الدفاع 1.5 مليار يورو فقط، ولا تزال تعاني من نقص التمويل بشكل كبير. بسبب عدم رغبة العديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك ألمانيا، في وضع المزيد من الأموال في الصندوق المشترك.