الحرس الثوري الإيراني: أي عبور لمضيق هرمز سيواجه برد حازم

أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز مغلق، محذراً من أن أي محاولة للعبور منه ستواجه برد صارم، وذلك بعد منعه عبور 3 سفن حاويات من جنسيات مختلفة.

وجاء في بيان للحرس الثوري، اليوم الجمعة: “يُمنع مرور أي سفينة من وإلى موانئ الدول الحليفة لأعدائنا عبر أي ممر”.

وأضاف البيان، أن “3 سفن شحن من جنسيات مختلفة حاولت التحرك نحو الممر المحدد في مضيق هرمز. لعبور السفن الحاصلة على تصاريح لكنها منعت بعد تحذيرها من بحرية الحرس”.

وكان مسؤولون إيرانيون أشاروا سابقاً إلى أن المضيق الحيوي الذي تمر عبره خمس سفن شحن النفط والغاز حول العالم ليس مغلقاً. إلا أن السفن وشركات التأمين تخشى عبوره.

فيما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لاحقاً أن المضيق مغلق أمام أمريكا وحلفائها.