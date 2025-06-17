الحرس الثوري الإيراني: قواتنا ضربت القواعد الجوية التي انطلقت منها الهجمات علينا

أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا حول استهداف القواعد الجوية التي انطلقت منها الهجمات السافرة للكيان الصهيوني ضد الأراضي الإيرانية.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن قواته الجو-فضائية أطلقت الموجة العاشرة من عملية الوعد الصادق 3.

كما استهدفت القوات الإيرانية وضربت القواعد الجوية التي انطلقت منها الهجمات علينا.

وأضاف بيان الحرس الثوري الإيراني أن هذ الضربات ستستمر بشكل متتابع ومعقد ومتعدد الطبقات وتدريجي.