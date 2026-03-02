الحرس الثوري الإيراني يتوعّد: لن تخرج قطرة نفط واحدة عبر مضيق هرمز

أكد مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي جباري، أن القوات الإيرانية ستمنع أي محاولة لعبور السفن من مضيق هرمز. مشددا على أن بلاده ستتعامل بحزم مع أي تحرك في هذا الاتجاه.

وقال في تصريحاته: “سنحرق أي سفينة تحاول العبور”، في إشارة إلى تشديد الإجراءات العسكرية في المنطقة.

وأضاف المسؤول العسكري أن الإجراءات المحتملة لن تقتصر على السفن فقط، بل قد تمتد إلى استهداف أنابيب النفط. مؤكدا أن طهران “لن تسمح بخروج قطرة نفط واحدة من المنطقة”.

من جانبها، أفادت وكالة “فارس” بأن حركة الملاحة في مضيق هرمز توقفت فعليا، حيث تتواجد 26 ناقلة نفط بالقرب من المضيق دون القدرة على مواصلة الإبحار، فيما توقفت 27 ناقلة أخرى بسعة إجمالية تقدر بنحو 12 مليون برميل.

كما أوضحت منصة Windward أن أكثر من 1100 ناقلة وسفينة تجارية تعاني حاليا من اضطرابات في أنظمة الملاحة، بما في ذلك إشارات GPS. وهو ما أعاق حركتها في هذا الممر البحري الحيوي، وسط تصاعد المخاوف بشأن تأثير ذلك على إمدادات النفط العالمية وحركة الشحن البحري.

وتأتي هذه التطورات في سياق تهديدات إيرانية متكررة بإغلاق مضيق هرمز ومنع مرور السفن، على خلفية التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة.