الحرس الثوري الإيراني يشن هجوما على القاعدة الجوية الأمريكية في البحرين

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه شن هجوما واسعا بالمسيرات والصواريخ على القاعدة الجوية الأمريكية في البحرين، ودمّر المبنى الرئيسي للقاعدة.

واظهرت لقطات نشرتها وكالة أنباء فارس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، انفجار وابل من الصواريخ.

وتقول الوكالة إن هجوماً بطائرات مسيرة وصواريخ شنّه الحرس الثوري الإيراني دمّر مبنى قيادة أمريكياً. في قاعدة جوية بمنطقة الشيخ عيسى في البحرين، وأدى إلى انفجار خزانات وقود.

ولم تعلّق الولايات المتحدة بعد على هذه الهجمات. وفي وقت سابق، شوهدت أعمدة دخان تتصاعد من قاعدة بحرية أمريكية في البحرين.

وأمرت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين بمغادرة البحرين فوراً، إلى جانب نحو اثنتي عشرة دولة أخرى في الشرق الأوسط.

