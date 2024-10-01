 الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف القواعد العسكرية الثلاث في نافاتيم

أعلن الحرس الثوري الإيراني استهدافه القواعد العسكرية الثلاث في نافاتيم، مساء اليوم الثلاثاء.

وأكد الحرس الثوري الإيراني استهدافه القواعد العسكرية الثلاث في نافاتيم، التي تضم طائرات أف35، ونتساريم.

وأضاف البيان أنها استهدفت طائرات أف15 التي استخدمت في اغتيال حسن نصر الله. وقاعدة تل نوف بالقرب من تل أبيب.

ووجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، رسالة إلى نتنياهو قال فيها، إن عليه أن يعلم بأن إيران ليست من دعاة الحرب، لكنها تقف بشكل حازم في مواجهة أي تهديد.

وتابع الرئيس الإيراني أن هذا “لم يكن إلا جزءاً من قدراتنا فلا تدخلوا في مواجهة معنا”.