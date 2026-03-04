الحرس الثوري الإيراني يعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء “السيطرة الكاملة” على مضيق هرمز الذي يكتسي أهمية حيوية لتجارة النفط العالمية عند مدخل الخليج.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن المسؤول البحري البارز في الحرس الثوري محمد أكبر زاده قوله. إن “مضيق هرمز يخضع حاليا لسيطرة كاملة من القوة البحرية لحرس الثورة”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الثلاثاء إن البحرية الأمريكية قادرة على مرافقة ناقلات النفط عند مضيق هرمز في حال الضرورة.

