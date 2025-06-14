الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل الهجوم الصاروخي على الأراضي الفلسطينية المحتلة

نشر الحرس الثوري الإيراني سهرة اليوم السبت بيانا هاما حول هجومه الصاروخي الأخير على الأراضي الفلسطينية المحتلة .

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أنه استهدفنا منشآت إنتاج وقود الطائرات ومراكز إمداد الطاقة التابعة للكيان.

كما كشف إستعمال وابلا من المسيّرات والصواريخ الدقيقة في الهجوم الأخير.

وأكد الحرس الثوري الإيراني إستمرار العمليات الهجومية بشكل أشد وأوسع نطاقاً في حال استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني وتهديداته.