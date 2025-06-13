الحرس الثوري الإيراني ينشر تفاصيل عملية “الوعد الصادق 3”

أصدر الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم، بيانا بشأن عملية “الوعد الصادق 3” الناجحة ضد المواقع الاستراتيجية للكيان الصهيوني.

ونشر الحرس الثوري الإيراني، في بيانه، تفاصيل عملية “الوعد الصادق 3” التي استهدفت وحدات الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للقوة الجوية للحرس الثوري الإيراني. باستخدام مزيج من الأنظمة الدقيقة والذكية، المراكز العسكرية والقواعد الجوية.

كما استهدفت عملية “الوعد الصادق 3” المراكز الصناعية العسكرية التي استخدمها جيش النظام الصهيوني لإنتاج الصواريخ وغيرها من المعدات والأسلحة العسكرية لارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. إلى جانب أهداف عسكرية أخرى في عمق الأراضي المحتلة.

وأشار البيان إلى أن تقارير ميدانية وصور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية المُعترضة تشير إلى أن عشرات الصواريخ الباليستية أصابت أهدافًا استراتيجية بفعالية.

وأكد البيان أنه، ورغم ادعاءات اعتراضها، فشل العدو في مواجهة موجات الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران.

وفي الأخير، أوضح البيان أن هذه العملية جاءت استجابة لأمر قائد الثورة الإسلامية والقائد الأعلى للقوات المسلحة ومطالب الشعب الإيراني. وهي جزء من رد إيران على دماء الأبرياء.