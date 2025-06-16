الحرس الثوري يتوعّد: “لن نمنح العدو لحظة هدوء.. وصواريخنا مستمرة حتى الفجر”

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الاثنين، أن إيران بدأت الموجة التاسعة من الهجمات الصاروخية ضد الكيان الصهيوني.

وقال المتحدث: “بدأنا الليلة الموجة التاسعة من الهجمات الصاروخية ضد الكيان”، مشددًا على أن “الهجمات الصاروخية مستمرة دون توقف حتى ساعات الفجر”.

وأوضح أن هذه الموجة تتضمن هجومًا مشتركًا بالصواريخ والطائرات المسيّرة، واصفًا العملية بأنها “هجوم مركّب تستخدم فيه جميع الأدوات”.

وأضاف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: “لن نسمح للعدو بلحظة من الهدوء.. وننفذ هجماتنا بقوة تدميرية ساحقة”.

وأشار المتحدث إلى أن استهداف الكيان الصهيوني لمقر التلفزيون الإيراني كشف أهمية الإعلام في هذا الصراع، قائلًا: “استهداف الكيان الصهيوني لمقر التلفزيون الإيراني أظهر أن الإعلام يعد سلاحًا قويًا وفعّالًا في حرب شاملة”.