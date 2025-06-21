الحرس الثوري ينشر فيديو يتضمن تلميحات باستخدام صواريخ جديدة ضد الكيان

نشرت وسائل إعلام إيرانية مقربة من الحرس الثوري فيديو يتضمن تلميحات بقرب استخدام صواريخ جديدة ضد الكيان.

ووفقا للمصدر ذاته الفيديو تضمن لقطات لصاروخ “أبو مهدي” وهو صاروخ بحري يطلق من الغواصات والسفن وحتى من منصات برية.

وصاروخ “أبو مهدي” هو صاروخ جوال “كروز” وبمقدوره إصابة أهداف بحرية على بعد أكثر من ألف كيلومتر

كما تم الكشف صاروخ “أبو مهدي” عنه لأول مرة في 2020 إلى جانب الصاروخ الباليستي “قاسم”.

وحسب المصادر نفسها فإن الصاروخ الجديد يحلق على ارتفاعات منخفضة وهو ما يمنحه ميزة التخفي عن الرادارات.