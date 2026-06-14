الحرس المدني الإسباني يحجز 4.8 طن حشيش قادمة من المغرب 

تمكن الحرس المدني الإسباني من حجز 4.8 طن من الحشيش قادمة من المغرب عبر مضيق جبل طارق.

وكشفت العملية حجم الشبكات الإجرامية المغربية العابرة للحدود التي تنشط في واحدة من أكثر الممرات. البحرية حساسة بين افريقيا وأوروبا.

الحرس المدني الإسباني يسلط الضوء على تحول السواحل الشمالية للمغرب إلى نقطة ارتكاز رئيسية. في مسارات تهريب المخدرات.

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