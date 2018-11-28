“الحرقوس” و “التوبيك” آخر الإبتكارات للحصول على لحية أنيقة

إختلفت مفاهيم الستايل عند الشباب حيث أصبح من يطل لحيته وشاربه هو الرجل العصري بإستعمال آخر الإبتكارات اليوم في عالم اللحية “الحرقوس” و “التوبيك”.

وقد صرح احد الشباب أنه يقوم بحلاقة شعره ويحسن لحيته كل نهاية أسبوع وأن اللحية أصبحت اليومtendance .

حيث يقصد في كل مرة محل للحلاقة من أجل الإستفاذة بآخر التقنيات المتاحة لمنح لحيته أناقة خاصة.

وكشف صاحب محل للحلاقة أن هناك زيت يوضع من اجل نمو وتكبير اللحية، إضافة إلى وجود مادة التوبيك لتعميرها وملئ الفراغ بها.

كما ان أصحاب اللحية الكثيفة لديهم برنامج خاص بهم ليساعدهم في نموها بشكل جميل بإستعمال غاسول وزيت خاص.

أصبح اليوم الحلاق يقوم بلوحات فنية مثله مثل النحات أوالرسام يبدع في لوحات فنية تصنف في خانة الموضة.