الحركة الجمعوية والمجتمع المدني لمدينة عين البيضاء تسحب دعمها لتبون

أعلنت الحركة الجمعوية والمجتمع المدني لمدينة لعين البيضاء عن سحبها لإمضاءات المساندة للمترشح الحر عبد المجيد تبون.

وحسب نسخة من البيان تحوز “النهار أونلاين”على نسخة منه، فقد اكدت الحركة الجمعوية التي ضمت أزيد من ثماني جمعية ومنظمات شبابية و منظمات مجتمع مدني عن سحبها دعم المرتشح تبون.

واكدت منظمات المجتمع المدني لعين البيضاء أن الإمضاءات التي جمعها في وقت سابق لدعم تبون كانت بحسن النية نظرا للوضع الذي آلت إليه البلاد.

وأشارت ذات الوثيقة إلى ان المنظمات الجمعوية و حركات المجتمع المدني لعين البيضاء لن تساند أي مرشح مستقبلا و ستلتزم بالحياد التام.