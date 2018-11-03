الحركة في الوظائف السامية تكرس مبدأ إشراك الإطارات الشابة

قال بيان لرئاسة الجمهورية ان الحركة في الوظائف سامية تكرس مبدأ اشراك الإطارات الشابة وتشجيعهم على تولي مناصب التأطير.

وكذا ترقية دور المرأة في تقلد مناصب المسؤولية على مستوى الجماعات المحلية.

حيث خصت الترقيات خمسة عشرة إطارا من العنصر النسوي في هذه الوظائف السامية.

وأجرى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم السبت، حركة للإطارات الشاغلة لوظائف سامية على مستوى الإدارة الإقليمية.

خصت رؤساء الدوائر ومدراء التقنين والشؤون العامة ومدراء الإدارة المحلية والمفتشين العامين بالولايات.

هذه الحركة التي تبعا لتلك الأخيرة المقررة في سلك الولاة والولاة المنتدبين والأمناء العامين بالولايات.

تتضمن تحويلات وتعيينات جديدة في هذه الوظائف السامية”.