الحرمان من منحتي المردودية والتربص للأساتذة لهذا السبب

وجهت العديد من المؤسسات الجامعية تعليمة إلى الأساتذة الجامعيين . أمرتهم من خلالها بضرورة وضع الدروس على منصة “مودل” في أجل أقصاه25 أفريل الجاري .

كما أكدت التعليمة ،أن كل أستاذ يتقاعس عن وضع الدروس على المنصة سيتم حرمانه من منحتي التربص والمردودية .

هذا وكانت وزارة التعليم العالي قد أكدت أن التدريس في الجامعات خلال السدسي الثاني سيتم الإعتماد فيه على منصة التعليم مودل .

وهذا بعدما خضوع كل الأساتذة الدائمين والمؤقتين إلى دورات تكوينية على إستخدام المنصة. من أجل العمل بها بطريقة صحيحة خاصة مع ،الآليات الجديدة التي تم إدراجها في المنصة. واحتوائها على خانات للأعمال الموجهة والحضورية وكذا خانات لإجراء الامتحانات و البحوث للطلبة .