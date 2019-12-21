الحرية والعدالة يدعو الرئيس تبون لتحقيق مطالب الحراك

ثمن حزب الحرية والعدالة أولى قرارات الرئيس تبون، وقال الحزب في بيان له ان ما جاء في أول خطاب للرئيس عبد المجيد تبون من التزامات تستحق الاهتمام، ويجب التعجيل بتحقيقها.

وقال حزب محمد السعيد ل الحزب إن تجسيد إلتزامات تبون ميدانيا يكون عبر اتخاذ إجراءات تهدئة تمهيدية للحد من منسوب الاحتقان الشعبي.

و كخطوة أولى حسب البيان لا بد منها فتح حوار وطني شامل ومسؤول يؤدي إلى حلول توافقية حول أفضل السبل لتحقيق ما تبقى من مطالب الحراك الشعبي، وإعادة الثقة إلى المواطن في مؤسسات الدولة.

وحذر الحزب من أن الوقت يضغط على الجميع لأن الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد لا يحتمل، ما يوجب تعاون الجميع.