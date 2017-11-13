الحريري يظهر أخيرا و يبرر استقالته من الخارج

ظهر أخيرا رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري عبر حوار تلفزيوني مساء أمس الأحد مؤكدا أنه سيعود إلى بلاده قريبا.

وقال الحريري إن استقالته من منصبه جاءت لمصلحة لبنان بهدف إلى إحداث صدمة ايجابية في البلاد.

مؤكدا أنه حر وليس محتجزا محذرا من التدخل الإيراني الذي يدمر العلاقات مع الدول العربية الأخرى.

وقال عن سبب استقالته من الخارج، أنه كان يتوجب عليه اتخاذ إجراءات أمنية لحماية نفسه.

وأردف رئيس الوزراء المستقيل “موت الحريري ليس مهما، لكن المهم هو أن تبقى البلاد بخير “.

للإشارة فقد قدم الحريري استقالته، في كلمة متلفزة من الرياض في 4 نوفمبر الماضي، بسبب تصاعد الانتهاكات الإيرانية في المنطقة.