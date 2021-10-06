الحزب الحاكم في تركيا: الشعب الجزائري ذو كرامة وعلى ماكرون تسوية ملف الذاكرة

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك. في رده على إيمانويل ماكرون. إن “الشعب الجزائري ذو كرامة ودولته كذلك. معتبرا أن ربط ماكرون مسيرة تحول الجزائر إلى دولة وأمة بالاستعمار الفرنسي تصريح خاطئ ومسيء للغاية، لا يجب أن يصدر من رئيس دولة”.

وفي مؤتمر صحفي، أفاد جليك، بأن الجزائر تطالب فرنسا بمواجهة ماضيها الإستعماري. إلا أن الأخيرة وعوضا عن فعل ذلك، توجه إتهامات لتركيا من خلال الإشارة إلى الإمبراطورية العثمانية.

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وتجدر الإشارة، ان العديد من الفواعل الدولية قد ردت على تصريحات إيمانويل ماكرون. على خلفية تهجمه على الجزائر، على غرار حركة حماس الفسلطينية التي وصفته بالسياسي المراهق، وكذا الكاتب السياسي السويسري، جان زيغلر، الذي اعتبر بأن إستعمار فرنسا للجزائر، هو جريمة ضد الإنسانية، ويتوجب على الرأي العام الدولي التنديد بتركته.

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