الحزب الحاكم في زيمبابوي يجتمع لإطاحة بموغابي

سيجتمع اليوم الأحد أعضاء حزب الجبهة الوطنية الحاكم في زيمبابوي، بغية الموافقة على عزل الرئيس “روبرت موغابي”.

ومن المتوقع أن ينعقد الاجتماع الاستثنائي للجنة المركزية للحزب على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

و موغابي البالغ من العمر 93 عاما هو الزعيم الوحيد الذي عرفته الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا منذ استقلالها قبل 37 سنة.

وقال وسائل إعلام إن الحزب الحاكم يعتزم أيضا عزل جريس زوجة موغابي من قيادة الرابطة النسائية بالحزب.

لينهي بذلك دور الكاتبة الحكومية السابقة البالغة من العمر 52 عاما التي كانت قبل أسبوع واحد تتصدر المشهد لخلافة زوجها.