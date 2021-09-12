الحزن يرحل بسجدة والفرح يأتي بدعوة

قال الإمام بن القيم رحمه الله: لن يقاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك الألم حبيب، ولن يسهر بدل منك قريب، إعتن بنفسك،وإحمها ودللها

ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق ن ـاكد أنه حين تنكسرلن يرممك سوى نفسك، وحين تنهزم لن تنصرك سوى إرادتك

فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك، لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، إبحث عنها في ضميرك فإذا إرتاح الضمير إرتفع المقام. لا تحمل همّ الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله. فقط إحمل هما واحدا فقط وهو كيف ترضي الله؟ لانك لو أرضيت الله رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. ولا تيأس من حياة قد أبكت قلبك… و قل يا الله عوضني خيرا في الدنيا والأخرة،فالحزن يرحل بسجدة، والفرح يأتي بدعوة