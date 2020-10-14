الحزن يُخيم على الوسط الفني بعد رحيل محمود ياسين والجنازة غدا

عبر عدد كبير من نجوم الفن، السينما والرياضة في الوطن العربي، عن حزنهم العميق بعد رحيل عميد السينما العربية الفنان الكبير محمود ياسين.

ونشر زملاء الفنان المصري الراحل، صورا وذكريات لهم معه على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، معبرين عن حزنهم العميق لفقدانه.

وكان أول المعزين، الفنانة المصرية نادية الجندي التي جمعتها مع الراحل، عدة بطولات أفلام ومسلسلات حيث كتبت : “فقدت مصر والعالم العربي قيمة وقامة كبيرة، بعزي نفسي والفن المصري والعربي في وفاة الفنان الكبير محمود ياسين”.

ومن جهته، كتب محمد هنيدي على التويتر: “رحم الله الفنان الكبير محمود ياسين، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

كما عبرت الفنانة الهام شاهين عن حزنها العميق بفقدان واحد من أكبر الفنانين العرب وكتبت: “فقدت السينما العربية واحد من أكبر أسماءها.. رحمة الله عليك يا غالي”.

أما ميرفت أميت والتي شاركت مع محمود ياسين في عدة أفلام فكتبت: “محمود ياسين أكثر الفنانين أخلاقا وتربية وتضحية وايثار.. رحمك الله يا أعز الناس”.

هذا وانتقل إلى رحمة الله، الفنان المصري القدير، محمود ياسين، صبيحة اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عاما، بعد صراع مع المرض.

وقال عمر محمود ياسين، إن جنازة والده ستكون يوم غد الخميس، لأسباب خاصة.

وكتب نجل الفنان الراحل على حسابه بانستغرام: “لاعتبارات وظروف خاصة بالأسرة، سيتم اجراء مراسيم الدفن والجنازة غدا الخميس 15 أكتوبر، عقب صلاة الظهر”.

وأضاف ذات المتحدث: “سنعلن عن مكان صلاة الجنازة لاحقا، جزاكم الله خيرا ولا أراكم مكروها في عزيز لديكم، وغفر لأمواتكم جميعا”.