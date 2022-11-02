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الحسابات الموثقة على تويتر ملزمة بالدفع  شهريا

بقلم نسرين محفوف
الحسابات الموثقة على تويتر ملزمة بالدفع  شهريا
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أعلن المالك الجديد لتويتر، الملياردير إيلون ماسك، أن عملية “توثيق الحسابات” ستشهد تغييرات جذرية في المستقبل.

وقال تقرير جديد إن لدى ماسك خطط لإجبار المستخدمين “الموثقين” على دفع مبلغ اشتراك شهري، للحفاظ على علاماتهم الزرقاء.

وتنوي منصة تويتر حاليا فرض رسوم من 19.99 دولارا شهريا، للحسابات الموثقة. مقابل الاشتراك بـخاصية “تويتر بلو” الجديدة، والحفاظ على علامة التوثيق.

وبموجب الخطة الحالية، سيكون لدى المشتركين الموثقين 90 يوما للاشتراك بتويتر بلو أو خسارة علامة التوثيق الزرقاء الخاصة بهم.

وهذا يعني أن التوثيق سيكلف الحساب الواحد 240 دولار سنويا.

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