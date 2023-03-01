الحساب الرسمي لـ”الليغ1″ يهنئ فرحات

هنأ الحساب الرسمي للدرجة الأولى الفرنسية “ليغ1” الدولي الجزائري، ولاعب نادي ألانياسبور التركي الحالي، زين الدين فرحات، بمناسبة عيد ميلاده.

ويحتفل اللاعب السابق لاتحاد العاصمة اليوم الفاتح مارس 2023، بعيد ميلاده الـ 30.

ونشر حساب “الليغ1” على “فيسبوك” حصيلة فرحات في الدرجة الأولى الفرنسية، مذكرا بأنه شارك في 59 مباراة سجل خلالها 9 أهداف مقابل تقديمه لـ 14 تمريرة حاسمة.

واكتفى فرحات بلعب موسمين فقط في الليغ1، وذلك بألوان نادي نيم.

وفي موسمه الأول 2019-2020 سجل مهاجم الخضر، 3 أهداف وصنع 4 آخرين خلال 26 مباراة.

أما في موسم 2020-2021 فقد سجل 6 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة في 33 مباراة.