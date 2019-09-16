الحساب الرسمي لـ “إتحاد العاصمة”: “لُياسما كبيرة..”

رد نادي إتحاد العاصمة بطريقته الخاصة على الأزمة التي تعصف بالفريق منذ أشهر، حيث تمكن من تحقيق فوز كبير في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا.

وأشاد الحساب الرسمي للنادي أن اللاعبين يقدمون كل ما لديهم ويضحون من أجل الألوان فجاء في تغريدته: “لياسما كبيرة..”.

يذكر أن إتحاد العاصمة تمكن من الفوز بنتيجة 4-1 في مباراة أمس الأحد أمام “غور ماهيا”.