الحساب الرسمي لـ “البوندسليغا”: “بلفوضيل يعيش أفضل مرحلة في مشواره” !

تألق الجزائري “إسحاق بلفوضيل” مع فريقه “هوفينهايم” لم يمر مرور الكرام، في ظل كلمات المديح التي تصله من الجميع.

المهاجم الجزائري الذي أعاد اكتشاف نفسه هذا الموسم بات أحد أبرز اللاعبين في الدوري الألماني وليس في فريقه فقط.

ونشر الحساب الرسمي لـ “البوندسليغا” عبر “التويتر”: “بلفوضيل يعيش أفضل مرحلة في مشواره الكروي”.

وتضمنت “التغريدة” فيديو أهداف النجم الجزائري في الدوري الألماني لحد الآن.