الحساب الرسمي لـ “البوندسليغا”: “بلفوضيل يعيش أفضل مرحلة في مشواره” !

المهاجم الجزائري الذي أعاد اكتشاف نفسه هذا الموسم بات أحد أبرز اللاعبين في الدوري الألماني وليس في فريقه فقط.

ونشر الحساب الرسمي لـ “البوندسليغا” عبر “التويتر”: “بلفوضيل يعيش أفضل مرحلة في مشواره الكروي”.

وتضمنت “التغريدة” فيديو أهداف النجم الجزائري في الدوري الألماني لحد الآن.

April 14, 2019