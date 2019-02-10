الحساب الرسمي لـ “البوندسليغا” يشيد بـ “بلفوضيل”

صنع الجزائري ” إسحاق بلفوضيل” الحدث أمس السبت في مباراة فريقه “هوفينهايم” ضد المتصدر “بروسيا دورتموند”.

أين كان “بلفوضيل” وراء العودة القوية لزملائه حيث قاد الفريق لتحقيق “ريمونتادا” بعد أن كان منهزما بنتيجة 3-0.

فقد سجل هدفين وانتهت المباراة بنتيجة 3-3، ولهذا فإن الحساب الرسمي لـ “البوندسليغا” اشاد بخدمات النجم الجزائري.