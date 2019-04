الحساب الرسمي لـ “البوندسليغا” يُشيد بـ “بلفوضيل” !

وكان “بلفوضيل” قد سجل “الهاتريك” في مباراة أمس الأحد أمام “أوغسبورغ” في الدوري الألماني.

ونشر حساب “البوندسليغا” عبر “التويتر”: “الأسبوع الماضي ثنائية، وهذا الأسبوع الهاتريك.. نرفع القبعة له”.

وهذا “الهاتريك” هو الأول من نوعه بالنسبة لـ “بلفوضيل” في الدوري الألماني.

Last week: Brace ✌️

This week: Hat-trick 🎩

His first in the #Bundesliga 👏 pic.twitter.com/dbjRKjP4cF

— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) April 7, 2019