الحساب الرسمي لـ “البوندسليغا” يُشيد بـ “بلفوضيل” !

الرياضة
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الحساب الرسمي لـ “البوندسليغا” يُشيد بـ “بلفوضيل” !
بقلم أمير بهلول

أشاد الحساب الرسمي لـ “البوندسليغا” بالنجم الجزائري “إسحاق بلفوضيل” مهاجم “هوفينهايم” الذي يتألق من مباراة لآخرى.

وكان “بلفوضيل” قد سجل “الهاتريك” في مباراة أمس الأحد أمام “أوغسبورغ” في الدوري الألماني.

ونشر حساب “البوندسليغا” عبر “التويتر”: “الأسبوع الماضي ثنائية، وهذا الأسبوع الهاتريك.. نرفع القبعة له”.

وهذا “الهاتريك” هو الأول من نوعه بالنسبة لـ “بلفوضيل” في الدوري الألماني.


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