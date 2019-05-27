الحساب الرسمي لـ “الفيفا” يُشيد بـ “إتحاد العاصمة”

أشاد الحساب الرسمي لـ “الفيفا” بنادي “إتحاد العاصمة” المتوج بلقب البطولة الوطنية للمرة الثامنة في تاريخه.
ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر “التويتر”: “إتحاد العاصمة الجزائري يتوج بلقب الدوري المحلي، بعد الفوز في الجولة الأخيرة على شباب قسنطينة 3-1 وشبيبة القبائل تكتفي بالمرتبة الثانية”.
يذكر أن أنصار إتحاد العاصمة عاشوا ليلة بيضاء في مختلف شوارع العاصمة الجزائرية خاصة في “سوسطارة”.
👏👏👏 اتحاد العاصمة الجزائري🇩🇿 يتوج بلقب الدوري المحلي🏆بعد الفوز في الجولة الأخيرة على شباب قسنطينة 3-1 وشبيبة القبائل تكتفي بالمرتبة الثانية pic.twitter.com/th2xBPajFA
— FIFA.com – عربي (@fifacom_ar) May 26, 2019
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