الحساب الرسمي لـ “الفيفا” يُشيد بـ “إتحاد العاصمة”

أشاد الحساب الرسمي لـ “الفيفا” بنادي “إتحاد العاصمة” المتوج بلقب البطولة الوطنية للمرة الثامنة في تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر “التويتر”: “إتحاد العاصمة الجزائري يتوج بلقب الدوري المحلي، بعد الفوز في الجولة الأخيرة على شباب قسنطينة 3-1 وشبيبة القبائل تكتفي بالمرتبة الثانية”.

يذكر أن أنصار إتحاد العاصمة عاشوا ليلة بيضاء في مختلف شوارع العاصمة الجزائرية خاصة في “سوسطارة”.