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الحساب الرسمي لـ “الفيفا” يُشيد بـ “إتحاد العاصمة”

الرياضة
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الحساب الرسمي لـ “الفيفا” يُشيد بـ “إتحاد العاصمة”
بقلم أمير بهلول

أشاد الحساب الرسمي لـ “الفيفا” بنادي “إتحاد العاصمة” المتوج بلقب البطولة الوطنية للمرة الثامنة في تاريخه.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا عبر “التويتر”: “إتحاد العاصمة الجزائري يتوج بلقب الدوري المحلي، بعد الفوز في الجولة الأخيرة على شباب قسنطينة 3-1 وشبيبة القبائل تكتفي بالمرتبة الثانية”.

يذكر أن أنصار إتحاد العاصمة عاشوا ليلة بيضاء في مختلف شوارع العاصمة الجزائرية خاصة في “سوسطارة”.


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