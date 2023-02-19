الحساب الرسمي لـ “الليغ1” يشيد بنجاعة بن طالب‎‎

أشاد الحساب الرسمي للدوري الفرنسي، على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، بفعالية الدولي الجزائري نبيل بن طالب، لاعب أنجي الفرنسي، في تنفيذ ضربات الترجيح، بفضل نسبة النجاح العالية التي يملكها متوسط ميدان الخضر.

وسجل بن طالب سهرة أول أمس، الهدف الوحيد لناديه في مواجهة الجولة 24 من الليغ1، التي سقط فيها بثنائية لهدف على يد مضيفه ستراسبورغ، من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

ووصف الحساب الرسمي لـ”الليغ1″ لاعب شالك 04 الألماني الأسبق، بـ “وحش ركلات الجزاء” مشيرا إلى أن الدولي الجزائري، بهدفه في مرمى ستراسبورغ، أصبح يملك في جعبته 14 ركلة جزاء ناجحة من أصل 17 خلال مسيرته بنسبة نجاح بلغت 82%