ونشر الحساب الرسمي لكأس الرابطة الإنجليزية عبر “التويتر”: “لا يجب السماح لبن رحمة بفعل هذه الأمور”.

أما حساب “برينتفورد” فكان تعليقه قاسيا على دفاع الخصم: “هذه سخرية من بن رحمة، يا له من هدف رائع..”

Shouldn’t be allowed to do this before the watershed, @Benrahma2 #CarabaoCup | @BrentfordFC pic.twitter.com/tdhyrrKos7

— Carabao Cup (@Carabao_Cup) October 1, 2020