الحساب الرسمي للبريميرليغ يشيد بمحرز

أثنى الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، على نجم الدولي الجزائري ونادي مانشستر سيتي رياض محرز بعد تألقه في مباراة الأمس.

وكتب حساب “البريميرليغ” عبر صفحته بالأنستاغرام” :”محرز رجل المان سيتي”، وذلك بعد تألقه وقيادته السيتي للفوز ضد برايتون.

في مباراة الجولة الـ30 التي سجل فيها محرز هدف وقدم تمريرة حاسمة، مكنت فريقه من الحفاظ على صدارة الدوري.

يجدر للإشارة، رفع محرز حصيلته هذا الموسم لـ23 هدف و7 تمريرات حاسمة في 39 مباراة لعبها لحد الآن، منذ بداية الموسم الحالي.