الحساب الرسمي للسيتي يُشيد بمحرز بعد تحقيقه لرقم مُذهل !!

الرياضة
  • -
  • 0
الحساب الرسمي للسيتي يُشيد بمحرز بعد تحقيقه لرقم مُذهل !! صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

أشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بالنجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

وذلك بعد هدفه الرائع سهرة اليوم السبت ضد “نيو بورت كاونتي”  في لقاء الدور ال5 من منافسة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ونشر حساب السيتي صورة “محرز” مُرفقا إياها بعبارة:”رياض محرز ساهم في 20 هدف مع مان سيتي هذا الموسم. (في جميع البطولات) سجل 10 ومرر 10 تمريرات حاسمة”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com