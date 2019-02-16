الحساب الرسمي للسيتي يُشيد بمحرز بعد تحقيقه لرقم مُذهل !!

أشاد الحساب الرسمي لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” بالنجم الدولي الجزائري “رياض محرز”.

وذلك بعد هدفه الرائع سهرة اليوم السبت ضد “نيو بورت كاونتي” في لقاء الدور ال5 من منافسة كأس الإتحاد الإنجليزي.

ونشر حساب السيتي صورة “محرز” مُرفقا إياها بعبارة:”رياض محرز ساهم في 20 هدف مع مان سيتي هذا الموسم. (في جميع البطولات) سجل 10 ومرر 10 تمريرات حاسمة”.